Происшествия

Толпа с ножами и палками избила группу евреев возле могилы цадика Нахмана в Умани, — СМИ

В Умани Черкасской области ночью 10 января около 30 человек с ножами и палками напали на евреев, находившихся около могилы раввина Нахмана.

По словам свидетелей, злоумышленники были вооружены ножами и палками. Жестокое избиение началось после незначительного спора между одним из местных жителей и евреем, пишет Yeshiva World News.

«Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев», — рассказал проводивший Шаббат еврей.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, не пытались помочь, а «просто стояли и смотрели, что происходит». В результате инцидента четырех пострадавших евреев доставили в ближайшую больницу.

Как писали «ФАКТЫ», в октябре в немецком городе Галле неизвестные бросили ручную гранату открыли стрельбу на еврейском кладбище возле синагоги. По меньшей мере два человека были убиты, есть раненые.

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