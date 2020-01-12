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Происшествия

В связи с гибелью рабочих на стройке в Кропивницком полиция задержала троих человек

16:36 12 января 2020 143
стройка
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция Кропивницкого сообщила о подозрении и задержала трех должностных лиц, ответственных за строительные работы, из-за ЧП на стройке, в результате которого погибли двое рабочих.

Как сообщили в Кировоградском областном главке полиции, в ходе строительных работ упала бетонная конструкция, в результате чего погибли два человека.

«В результате двое мужчин 42 и 53 лет от полученных травм погибли на месте», — говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном случае на стройке в Одессе, где погиб молодой парень, а также на строительной площадке в Ровно, где мужчину засыпало землей.

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