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Происшествия

Во Львове обыски из-за угрозы убийства консула Польши: что об этом известно

19:53 12 января 2020 153
консульство Польши во Львове
Инф. «ФАКТОВ»

Львовские полицейские задержали двух местных жителей, которые угрожали жизни и здоровью Генеральному консулу Республики Польша во Львове. Полицейские подозревают украинцев, которые предоставляли услуги по изготовлению «Карты поляка».

Карта поляка — документ, который подтверждает принадлежность человека к польским корням. Она дает собственниками целый ряд привилегий, которыми пользуются граждане Польши. Кроме того, имея ее, можно получить в соседней стране карту постоянного проживания, а через некоторое время и польское гражданство.

Как сообщает «Львовский портал», полицейские провели обыски в многоэтажке по улице Любинской, 157, где проживают мать и сын (предполагаемые фигуранты).

Предполагается, что из-за запрета, поступившего из консульства на выдачу «Карты поляка», львовяне и стали угрожать консулу. Они направляли угрозы на его электронную почту с фейкового аккаунта, а также с аккаунта львовского журналиста Романа Гурского, который разоблачал аферы с «Картой поляка». О том, что использовали его почту, журналист узнал от полиции. Ранее он публиковал материал о матери и сыне — Светлане Саган и Сергее Копытко, публиковавших в интернете объявления об изготовлении такой популярной на Галичине «Карты поляка».

Сообщается, что полиция только после нескольких часов переговоров смогла попасть в квартиру к злоумышленникам. Двери пришлось вырезать болгаркой. Во время обысков силовики изъяли оргтехнику, несколько тысяч евро и другую иностранную валюту.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье местные жители массово получают венгерские паспорта. Из-за этого между Киевом и Будапештом долго продолжалось противостояние. Позже стало известно, что Венгрия стала забирать обратно свои паспорта, из-за того, что часто их получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

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