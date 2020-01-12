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На Филиппинах и в Мексике проснулись вулканы: в сети появились яркие фото и видео стихии
В воскресенье, 12 января, на Филиппинах начал извергаться самый крупный действующий вулкан Тааль. Напомним, в конце октября прошлого года на Сицилии проснулся самый высокий и самый активный вулкан Европы — Этна.
Как сообщает Би-би-си, филиппинский Тааль выпустил столб пепла высотой в километр.
В провинции Батангас объявили третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Эвакуация проводится в трех городах — Сан-Николас, Балете и Талисай. В населенных пунктах, которые лежат к юго-западу от вулкана, выпадает пепел.
Министерство здравоохранения Филиппин рекомендует оставаться дома и использовать респираторы и защитные очки из-за того, что пепел может навредить их здоровью.
А 9 января в Мексике произошло взрывное извержение наиболее активного вулкана Попокатепетля — одного из символов Мексики. До извержения было зафиксировано 268 «выдохов» из водяного пара и вулканических газов, а также полтора часа тремора.
Высота столба пепла составляла 3 км, а выброшенный материал разлетелся на километр от края кратера.
Напомним, ранее извержение вулкана Попокатепетль было зафиксировано в конце мая 2019 года.
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