Мир

На Филиппинах и в Мексике проснулись вулканы: в сети появились яркие фото и видео стихии

В воскресенье, 12 января, на Филиппинах начал извергаться самый крупный действующий вулкан Тааль. Напомним, в конце октября прошлого года на Сицилии проснулся самый высокий и самый активный вулкан Европы — Этна.

Как сообщает Би-би-си, филиппинский Тааль выпустил столб пепла высотой в километр.

В провинции Батангас объявили третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Эвакуация проводится в трех городах — Сан-Николас, Балете и Талисай. В населенных пунктах, которые лежат к юго-западу от вулкана, выпадает пепел.

Министерство здравоохранения Филиппин рекомендует оставаться дома и использовать респираторы и защитные очки из-за того, что пепел может навредить их здоровью.

А 9 января в Мексике произошло взрывное извержение наиболее активного вулкана Попокатепетля — одного из символов Мексики. До извержения было зафиксировано 268 «выдохов» из водяного пара и вулканических газов, а также полтора часа тремора.

Высота столба пепла составляла 3 км, а выброшенный материал разлетелся на километр от края кратера.

Напомним, ранее извержение вулкана Попокатепетль было зафиксировано в конце мая 2019 года.

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