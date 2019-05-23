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В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль: в сеть попало впечатляющее видео

9:46 23 мая 2019 101
Вулкан Попокатепетль
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили впечатляющее видео извержения вулкана Попокатепетль — одного из символов Мексики. Ранее в России на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км над уровнем моря.

Сообщается, что мощный выброс был зафиксирован вечером в среду, 22 мая. Его высота над кратером вулкана достигала 3,5 километров. Жителей ряда муниципалитетов Мексики предупреждали о возможном выпадении пепла.

Попокатепетль — действующий вулкан и вторая по высоте гора в Мексике (5452 м).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце прошлого года в Италии проснулся знаменитый вулкан Этна, который выбрасывает в воздух клубы пыли. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии тогда насчитал 130 подземных толчков, самый сильный — магнитудой в 4 балла.

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