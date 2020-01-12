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Происшествия

В Киеве дерзко ограбили магазин мобильной связи: в сети показали видео с преступником

22:00 12 января 2020 698
мужчина с пистолетом
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 12 января, в Киеве неизвестный вооруженный мужчина ограбил магазин мобильной техники.

Ограбление произошло недалеко от станции метро Позняки. Видео в сети опубликовал ресурс «Киев Оперативный».

На ролике видно, как мужчина о чем-то говорит с продавцом мобильных телефонов. Затем он достает пистолет и, угрожая, забирает мобильник у продавца.

Пользователи сети считают, что владельцы таких торговых точек экономят на охране и камерах видеонаблюдения. Поэтому часто становятся жертвами ограблений.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о двух кражах в столице — магазине косметики на большой Васильковской и магазине «ТехноЕж», где мужчина вынес детский пистолет.

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