- 23:19 "Я постарался": зашивавший Литвиновой подбородок врач рассказал о ее состоянии
- 22:47 «Реал» в меньшинстве обыграл «Атлетико» в серии пенальти и завоевал Суперкубок Испании
- 22:42 "Мне никогда не было так стыдно": командующий КСИР принес извинения за сбитый украинский "Боинг"
- 22:06 Тысячи людей покинули свои дома: в Дортмунде объявлена масштабная эвакуация из-за бомбы
- 22:00 В Киеве дерзко ограбили магазин мобильной связи: в сети показали видео с преступником
- 21:29 На Филиппинах и в Мексике проснулись вулканы: яркие фото и видео буйства стихии
- 20:51 "Вагнер" ни при чем: в России заявили, что журналистов в ЦАР убили, чтобы ограбить
- 20:45 Сборная Украины едва не сотворила сенсацию на ЧЕ по гандболу
- 20:43 Старый Новый год: как узнать свою судьбу и не упустить счастье
- 20:27 В Ираке обстреляли еще одну военную базу США, есть раненые
- 19:53 Во Львове обыски из-за угрозы убийства консула Польши: что об этом известно
- 19:13 Старый Новый год 2020: красивые поздравления и открытки
В Киеве дерзко ограбили магазин мобильной связи: в сети показали видео с преступником
В воскресенье, 12 января, в Киеве неизвестный вооруженный мужчина ограбил магазин мобильной техники.
Ограбление произошло недалеко от станции метро Позняки. Видео в сети опубликовал ресурс «Киев Оперативный».
На ролике видно, как мужчина о чем-то говорит с продавцом мобильных телефонов. Затем он достает пистолет и, угрожая, забирает мобильник у продавца.
Пользователи сети считают, что владельцы таких торговых точек экономят на охране и камерах видеонаблюдения. Поэтому часто становятся жертвами ограблений.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о двух кражах в столице — магазине косметики на большой Васильковской и магазине «ТехноЕж», где мужчина вынес детский пистолет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Лицемерная бизнес-леди хочет править миром»: бывшая подруга и агент Меган Маркл рассказала о ней правду (фото)
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!