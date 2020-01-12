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В Киеве внаглую обворовали магазин косметики: инцидент попал на видео
В Киеве в магазине косметики девушка совершила кражу. Ранее воры были замечены в киевском ресторане на Подоле.
Инцидент с косметикой произошел на Большой Васильковской. Видео кражи опубликовал «Киев Оперативный».
«На Большой Васильковской девушка очень хотела быть красивой, поэтому украла несколько позиций косметики. Может, кто узнает мадам?» — подпись под видео.
На ролике видно, как девушка ходит по секции магазина, смотрит на товар и спокойно складывает его в сумку. Затем воровка не спеша покидает торговый зал.
Стоит отметить, что в магазине не было охраны.
В сети считают, что работники магазина сами виноваты — оставили торговый зал без присмотра.
«ФАКТЫ» сообщали о краже в центре Харькова, где в кофейне Sweeter на улице Пушкинской мужчина украл деньги из кассы. Записи с камер видеонаблюдения позволяют понять, какими ловкими приемами пользуются преступники, чтобы осуществить задуманное.
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