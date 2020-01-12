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Посмотрел на цену и решил взять без денег: в Киеве мужчина украл детский пистолет (видео)
В Киеве произошла очередная кража. После того как камеры видеонаблюдения зафиксировали воровку в магазине косметики на Большой Васильковской, в торгово-развлекательном центре «Пирамида» «засветился» мужчина-вор.
Как сообщает «Киев Оперативный», в ТРЦ на улице Мишуги, 4 в магазине «ТехноЕж» взрослый мужчина украл с витрины детский пистолет.
На ролике видно, как мужчина вошел в отдел, присмотрелся к витрине, на которой были представлены игрушки, прищурился, якобы изучая цену товара, затем осмотрелся по сторонам и не стал возвращать игрушку на место. О спокойно вышел из магазина с пистолетом.
В сети прокомментировали видео.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о крупной краже в центре Одессы, где за 30 секунд ограбили магазин электроники. А также писали о краже дорогого iPhone в Киеве.
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