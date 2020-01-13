Мир

В Porsche заявили о создании автомобиля с вертикальным взлетом

Создав свой первый электрокар Porsche Taycan, немецкая копания решила не останавливаться на достигнутом и устремила свой взгляд в недалекое будущее, разместив в бюро по патентам и товарным знакам США эскиз первого летающего электрокара.

Аппарат будут приводить в движение четыре пропеллера, а рассчитан он на двух человек.

Первая пара пропеллеров отвечает за маневрирование автомобиля, вторая пара — за взлёт и посадку. По замыслу конструкторов, взлетать электрокар способен вертикально.

Вероятнее всего, пропеллеры сделают разных размеров, подобные технологии уже давно применяются в судостроении и аэрокосмической промышленности.

В Porsche утверждают, что городская малая авиация будет развиваться после 2025 года, именно тогда и создадут прототип летающего электрокара.

Чтобы получить поддержку в создании летательного аппарата, Porsche обратилась к Boeing. Дочерняя компания американской корпорации Aurora Flight Sciences совместно с Porsche Engineering Services GmbH и Studio F.A. Porsche как раз и занимаются разработкой концепции электрического летательного аппарата вертикального взлёта и посадки.

Впоследствии ими же будет построен и испытан опытный образец.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», самой дорогой из оформленных в Украине «евроблях» оказался Porshe Turbo S 2013 года выпуска. Его таможенная стоимость 83,1 тысячи долларов, а за регистрацию пришлось заплатить 766,1 тыс. гривен.

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