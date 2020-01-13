23.75 / 24.14 26.22 / 26.76
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Porsche заявили о создании автомобиля с вертикальным взлетом

1:55 13 января 2020 37
Летающий порш
Инф. «ФАКТОВ»

Создав свой первый электрокар Porsche Taycan, немецкая копания решила не останавливаться на достигнутом и устремила свой взгляд в недалекое будущее, разместив в бюро по патентам и товарным знакам США эскиз первого летающего электрокара.

Аппарат будут приводить в движение четыре пропеллера, а рассчитан он на двух человек.

Первая пара пропеллеров отвечает за маневрирование автомобиля, вторая пара — за взлёт и посадку. По замыслу конструкторов, взлетать электрокар способен вертикально.

Вероятнее всего, пропеллеры сделают разных размеров, подобные технологии уже давно применяются в судостроении и аэрокосмической промышленности.

В Porsche утверждают, что городская малая авиация будет развиваться после 2025 года, именно тогда и создадут прототип летающего электрокара.

Чтобы получить поддержку в создании летательного аппарата, Porsche обратилась к Boeing. Дочерняя компания американской корпорации Aurora Flight Sciences совместно с Porsche Engineering Services GmbH и Studio F.A. Porsche как раз и занимаются разработкой концепции электрического летательного аппарата вертикального взлёта и посадки.

Впоследствии ими же будет построен и испытан опытный образец.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», самой дорогой из оформленных в Украине «евроблях» оказался Porshe Turbo S 2013 года выпуска. Его таможенная стоимость 83,1 тысячи долларов, а за регистрацию пришлось заплатить 766,1 тыс. гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Меган Маркл и Джина

«Лицемерная бизнес-леди хочет править миром»: бывшая подруга и агент Меган Маркл рассказала о ней правду (фото)

Рената Литвинова

Ренату Литвинову сбил автомобиль: первые подробности

Пирожков женился

"Она решила сдаться": Александр Ревва неожиданно женился в четвертый раз (фото)

лампочка и деньги

Новые тарифы значительно выше прежних: в ОРДО дорожает электроэнергия

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер