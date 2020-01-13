Новый хозяин Кремля: назван возможный преемник Путина

Мир

Несмотря на дерзкие заявления в адрес Украины и попытки молодиться и заниматься спортом, годы берут свое, и примерно к 2027 году президент РФ Владимир Путин вряд ли сможет полноценно выполнять свои обязанности.

Такой прогноз выдвигает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

«Трудно представить Кремль без Путина, но время идет, и, следовательно, однажды встанет спекулятивный вопрос «Что, если.?» —говорится в статье.

По мнению швейцарских журналистов, действующий президент оставит свой пост за три года до выборов, в 2024-м, заняв место председателя Правительства РФ и Совбеза.

Новый статус у Путина появится в связи с тем, что он мог бы «инициировать две поправки к Конституции», «усилив роль премьер-министра», становящегося «более зависимым не от Кремля, а от Госдумы», где, по этим выкладкам, у «Единой России» снова будет большинство в 75%, а также «поднять значимость главы Совета безопасности».

А через три года Путин подберет преемника, которого журналисты видят в нынешнем губернаторе Тульской области Алексее Дюмине. Известно, что ранее глава Тульской администрации работал телохранителем президента.

«В 2027 году Алексей Дюмин является властелином Кремля. Именно здесь начиналась его карьера в аппарате безопасности президента более двадцати лет назад. В течение многих лет он лично сопровождал Владимира Путина и отвечал за его личную неприкосновенность. Это позволило ему сделать быструю карьеру», — предрекает издание.

По мнению автора статьи, с поставленной задачей Дюмин не справится, да и в политике Кремля ничего не изменится, что будет серьезным разочарованием для тех из россиян, кто рассчитывал что «смена государственной верхушки станет сигналом прорыва».

Кроме того, швейцарская газета полагает, что еще одному экс-охраннику Путина — министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зимичеву — светит исполнять роль главы ФСБ.

Известно, что ранее, в 2017 году, российские эксперты называли Дюмина в числе кандидатов в преемники главы РФ, отводя ему третье место в рейтинге.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров предположил в интервью, что президент России Владимир Путин уже ищет преемника среди молодых политиков. По его мнению, будущий кандидат в президенты может быть в возрасте 40−50 лет, он будет отличаться ответственностью, динамичностью и современностью. Также преемник Путина будет обладать сильным характером и обязательно будет патриотом, который «никогда не пожертвует самостоятельностью России, ее суверенитетом и статусом великой державы ради заморских «печенек».

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