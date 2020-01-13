Украинка Харлан разгромила россиянку и победила на втором подряд этапе Кубка мира (видео)

Спорт

Украинская красавица-саблистка Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира по фехтованию, проходившем в канадском Монреале.

Наша соотечественница, имевшая первый номер «посева», уверенно прошла по турнирной дистанции, поочередно разобравшись с француженкой Марко Рифкисс (15:7), японкой Норикой Тамурой (15:7), американкой Мариэль Загунис (15:8) и еще одной француженкой Сарой Бальцер (15:7). В полуфинале в напряженой борьбе с китаянкой Ян Шао украинка все же склонила чашу весов в свою пользу (15:14), а в решающей схватке со второй «сеянной» россиянкой Ольгой Никитиной не оставила сопернице ни единого шанса (15:7).

Видео поединка Ольга Харлан — Ольга Никитина

Отметим, что для украинки это второй подряд триумф на этапе Кубка мира — в декабре прошлого года Ольга завоевала «золото» в американском Солт-Лейк-Сити. А по итогам 2019-го Харлан четвертый раз в карьере выиграла общий зачет Кубка мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ольга Харлан вошла в топ-сотню самых влиятельных украинцев.

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