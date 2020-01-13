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Деньги

Рост доллара остановился: сколько стоит валюта 13 января

8:47 13 января 2020 335
валюта
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине продолжается укрепление национальной валюты. На 13 января 2020 года Нацбанк установил официальный курс на уровне 23,96 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару на 13 января установлен на уровне 23,9677 гривен за 1 доллар. Такой же курс доллара был установлен на 11 января — 2396, 77 гривен за 100 долларов США.

13 января официальный курс евро установлен на уровне 26,5874 гривни за евро.

Минфин опубликовал данные продажи-покупки валют на черном рынке.

Прогнозы экспертов, о том, что будет с долларом в наступившем году, читайте в материале «ФАКТОВ».

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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