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Рост доллара остановился: сколько стоит валюта 13 января
В Украине продолжается укрепление национальной валюты. На 13 января 2020 года Нацбанк установил официальный курс на уровне 23,96 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривни к доллару на 13 января установлен на уровне 23,9677 гривен за 1 доллар. Такой же курс доллара был установлен на 11 января — 2396, 77 гривен за 100 долларов США.
13 января официальный курс евро установлен на уровне 26,5874 гривни за евро.
Минфин опубликовал данные продажи-покупки валют на черном рынке.
Прогнозы экспертов, о том, что будет с долларом в наступившем году, читайте в материале «ФАКТОВ».
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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