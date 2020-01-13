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Происшествия

Под Днепром утонула машина с ребенком: много жертв (фото, видео)

9:12 13 января 2020 57
Спасатели
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером в воскресенье, 12 января, в Днепропетровской области произошло жуткое ДТП — автомобиль с людьми, едущий по дамбе, скатился в водоем — погибли четыре человека. Ранее под Киевом спасатели, приехавшие набрать воды, утопили спецтранспорт в Днепре.

Как сообщают в областном главке ГосЧС, чрезвычайное происшествие произошло в селе Вишневое Пятихатского района.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado находился в 5 метрах от берега пруда на глубине 2−3 метров. При помощи лебедки машину вытащили из воды. В ее салоне находились четверо погибших — владелец авто и его 14-летняя дочь, а также две женщины.

О причинах ДТП пока что ничего не известно — все обстоятельства выясняет полиция.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Бориспольском районе Киевской области мужчина утонул вместе с автомобилем. Полиция выяснила, что двое родственников поехали на рыбалку. Один из них уснул у костра, а второй — в автомобиле. Ночью спавший на берегу проснулся от странного шума и увидел, что машина тонет в воде.

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