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Под Киевом спасатели утопили в Днепре пожарную машину: в сеть попало видео
Под Киевом в Обуховском районе произошло ЧП с пожарной машиной — спасатели, приехавшие набрать воды, утопили спецтранспорт в Днепре. Напомним, 26 сентября пожарная машина попала в ДТП в Киеве.
Видео из Триполья опубликовано на странице сообщества «Трипільський край» в Facebook.
На ролике видно, как пожарную машину вытаскивают из воды два бульдозера, соединенные тросами.
Инцидент произошел в районе причалов для теплоходов. Здесь достаточно сложный рельеф дна и спасатели, вероятно, не рассчитали несколько заезжать в водоем для набора воды. Однако вытащили транспорт быстро и профессионально.
Пожарные 17-го отделения, автомобиль которого и утонул, ранее были задействованы в масштабном тушении пожаров.
Напомним, в сентябре в Киевской области произошло несколько пожаров на торфяниках и в лесу.
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