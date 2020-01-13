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Пьяные сотрудники СТО в Киеве разбили Range Rover клиента (фото)
В Киеве на одной из станций техобслуживания нетрезвые мастера решили покататься на элитном автомобиле клиента и разбили машину. Об инциденте на улице Сырецкой пишет «Киев Оперативный».
В аварию попал Range Rover. Машина сильно пострадала. На фото видны последствия езды на чужом авто в пьяном виде.
В сети пишут, что такое бывает почти на всех СТО. Работники станции не упускают возможности проехать на «крутой» машине. Некоторые пользователи считают, что Range Rover можно было отогнать на ремонт или сервисное обслуживание на нормальную фирму. Тогда бы не было проблем.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине ввели новшество — пешеходов заставят оплачивать ремонт автомобилей, поврежденных по их вине.Причем финансовые потери будет нести не только пешеход, который сам пострадал в этом происшествии, но и его родственники, если в результате аварии пеший участник движения погиб.
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