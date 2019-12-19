Отныне пешеходы будут оплачивать ремонт автомобилей, поврежденных по их вине: что важно знать

Украина

С недавнего времени у водителей появилась реальная возможность потребовать компенсации у пешеходов, ставших виновниками ДТП, в результате которых были повреждены их транспортные средства. Причем заставить платить можно будет не только пешехода, который сам пострадал в этом происшествии, но даже его родственников, если в результате аварии пеший участник движения погиб. Такие впечатляющие изменения в судебной практике продиктованы недавним решением Верховного Суда Украины. «ФАКТЫ» разбирались в этих нововведениях.

Новшество сыграет на руку не только рядовым водителям, но и страховым компаниям

Прежде всего расскажем о прецеденте, который спровоцировал столь неожиданные изменения в судебной практике нашей страны. Как стало известно только сейчас, еще 20 ноября нынешнего года Верховный Суд (ВС) Украины при рассмотрении дела отказал пешеходу в удовлетворении кассационной жалобы о неправомерном взыскании с него материального ущерба, причиненного в результате ДТП. Таким образом, пешеход обязан будет компенсировать ремонт автомобиля, поврежденного в ходе аварии, виновником которой он стал.

Как оказалось, несколько лет назад в Житомире пешеход внезапно выбежал в неположенном месте на проезжую часть. При этом на светофоре для водителей горел зеленый сигнал, разрешающий им движение. По вине пешехода случилось ДТП, в ходе которого он получил телесные повреждения, а автомобиль Toyota Land Cruiser был поврежден. Суд установил, что водитель ехал с разрешенной скоростью и не имел возможности избежать наезда. Расходы на ремонт поврежденного автомобиля обошлись его владельцу в более чем 100 тысяч гривен, которые суд первой инстанции постановил взыскать с пешехода. Рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб по этому делу длилось почти четыре года и в итоге закончилось в пользу водителя.

Это решение Верховного Суда Украины является беспрецедентным, ведь обычно суд высшей инстанции становился на сторону пешехода. Так охарактеризовал судебное решение юрист и правозащитник, специализирующийся на делах автомобильной сферы, Вадим Володарский на своей странице в Facebook:

«Почему это решение эпохально? Дело в том, что у нас существует статья 1187 Гражданского кодекса (ГК), которая устанавливает „ответственность владельца источника повышенной опасности без вины“, то есть невиновный водитель платит виновному пешеходу. Это, увы, было и осталось. Но, кроме того, много лет существовала практика, согласно которой, если пешеход сам пострадал в ДТП, то в иске владельца автомобиля к нему отказывали. Дескать, пешеход не является владельцем источника повышенной опасности (машины), а если так, то взыскивать с него за „повреждение источника повышенной опасности“ якобы нет оснований».

При этом, по словам юриста, то, что автомобиль такое же имущество, как и любое другое, а также то, что существует общая норма о возмещении ущерба (статья 1166 ГК), судами во внимание не принималось.

«Публикуемое решение — отказ от этой порочной практики, — считает Вадим Володарский. — Ведь в своем решении ВС применил именно статью 1166 ГК, регулирующую общие основания ответственности за нанесенный материальный ущерб. Подобными правовыми позициями Верховного Суда обязаны руководствоваться все суды. Таким образом, восторжествовала не только справедливость, но и правовая логика».

По мнению юриста, у всех отечественных автомобилистов теперь появилось право требовать возмещения материального ущерба, причиненного по вине пешехода. Вадим Володарский обращает внимание на то, что при подаче такого иска отныне нужно ссылаться не только на соответствующую статью Гражданского кодекса, но и на данное судебное решение.

Принятое решение сыграет на руку не только рядовым водителям, но и страховым компаниям — они также получили правовую возможность взыскивать в порядке регрессного иска с пешеходов — виновников ДТП суммы, выплаченные в качестве страховых возмещений по полисам КАСКО.

Пострадавший водитель может даже получить компенсацию

Наверняка для наших читателей — как пешеходов, так и водителей — не будет открытием то, что правила дорожного движения нарушают не только водители. Пешеходы часто игнорируют правила дорожной грамоты.

По данным патрульной полиции, за 11 месяцев 2019 года в Украине по вине пешеходов произошло 673 ДТП, в которых погибли 92 человека, а 621 человек был травмирован. Многих жертв можно было избежать, если бы пешеходы соблюдали элементарные правила поведения на дороге: переходили проезжую часть по пешеходным переходам (в том числе подземным и надземным), а в случае их отсутствия — на перекрестках по линиям тротуаров или обочин; перед выходом на проезжую часть из-за стоящих машин и других объектов, ограничивающих обзорность, убеждались в отсутствии приближающихся машин; зимой и в темное время суток переходили дорогу, обезопасив себя отражателями на одежде или сумках.

По словам Вадима Володарского, нарушать все эти несложные требования дорожной грамоты до недавнего времени пешеходов провоцировала их полная безнаказанность. Многие из них руководствуются неписаным правилом: машина не трамвай — объедет.

«Благодаря эпохальному решению Верховного Суда Украины ситуация с аварийностью по вине пешеходов может в корне измениться. Ведь теперь пешие участники движения будут знать, что за свои необдуманные действия придется отвечать по всей строгости закона», — отметил известный юрист.

Кстати, по его словам, материальный ущерб можно будет взыскать не только с потерпевшего пешехода — виновника ДТП. Если в результате аварии он погибнет, у пострадавшего водителя есть возможность получить компенсацию от его родственников. Для этого нужно будет подать иск в суд.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об изменениях в правилах выдачи водительских удостоверений.



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