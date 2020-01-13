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"Летающий сарай": в России новое ЧП с самолетом Sukhoi Superjet (фото)
В России у самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» в воздухе оторвалась обшивка одного из двигателей. Ранее самолет этого производителя загорелся при посадке в Шереметьево.
«Что там говорил Тема про летающие сараи?» — говорится в комментарии к фотографиям самолета на страничке «Разбираются. Потерпите» в Twitter. Таким образом российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву напомнили его слова, сказанные после авиакатастрофы украинского «Боинга» в Иране — он назвал украинскую пассажирскую авиацию «летающими сараями», для которых закупают «левые запчасти».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом прошлого года в России произошло очередное «авиационное» ЧП с самолетом Sukhoj Superjet в полете отказал один из двигателей.
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