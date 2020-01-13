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Мир

В России признали, что Путин превратил РФ в тоталитарное государство

10:23 13 января 2020 564
Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Современная Россия, которая пытается поглотить своих соседей, стремительно превращается в тоталитарное государство. Президент Владимир Путин создает в стране такую форму отношений между обществом и властью, при которой политическая власть полностью контролирует общество. Она влияет и контролирует все стороны жизни человека. Проявления какого-либо несогласия жестоко и беспощадно подавляются.

Об этом в интервью DW заявила российская актриса и режиссер Юлия Ауг.

«У меня полное ощущение того, что мы находимся где-то внутри системы, формирующей тоталитарное государство. Все признаки этого в России налицо», — сказала Ауг.

Она также отметила, что в России есть некая «официальная мифология, которая выдает желаемое за действительное». На самом деле реальность абсолютно отличается от мифологии, создаваемой государством.

Ауг напомнила, что подобное было в Советском Союзе, где агитационная машина (живопись, музыка, кино, театр) работали на создание мифа о том, что СССР — самое свободное демократическое и справедливое государство в мире.

В качестве примера режиссер привела то, как в современной России снимается кино. В фильмах, отмечает Ауг, показывают не правду, а мифологические сюжеты.

Часть правды позволено говоритьтолько отдельным личностям, чтобы выпустить пар, накопленный в протестной среде. Этот факт указывает также на тоталитарную систему.

Актриса рассказала, что подвергалась травле из-за того, что публично назвала «присоединение» Крыма к России аннексией.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о том, что Россия вмешивается в дела других государств. Так на днях президент Путин на встрече в канцлером Германии Ангелой Меркель в очередной раз заявил о необходимости изменений в Конституцию Украины, закрепив в ней «особый статус Донбасса», где воюют его «отпускники».

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