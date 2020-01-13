Происшествия

Под Сумами загорелся поезд с пассажирами: в сеть выложили впечатляющее видео

В Сумской области на железнодорожной станции Боромля возник пожар в кабине дизель-поезда сообщением Сумы- Мерчик. Ранее в движении загорелся поезд Житомир-Коростень.

По предварительным данным, возгорание на Сумщине обнаружили в момент посадки и высадки пассажиров. До приезда пожарных персонал поезда провел эвакуацию людей и приступил к тушению огня с помощью имеющихся огнетушителей.

Горящий вагон отсоединили, а сам поезд с четырьмя пассажирским вагонами, отбуксировали на станцию Смородино.

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки тепловоза. Повреждена кабина дизель-поезда на площади до 5 кв. метров.

Пострадавших нет.

Напомним, «Укрзалізниця» признала резкое увеличение количества пожаров в пригородных электричках в 2019 году — за год их зафиксировано шесть — вдвое больше, чем в 2018 году. Причиной менеджеры называют крайнюю изношенность подвижного состава. Так степень изношенности дизель-поездов составляет 92,4 процента, электропоездов — 88,8 процентов.

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