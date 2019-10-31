Происшествия

Поезд Житомир — Коростень загорелся во время движения: в сеть выложили впечатляющее видео

В Житомирской области на ходу загорелся дизельный поезд сообщением Житомир-Коростень. В момент возгорания в нем находились пассажиры.

В сети появилось видео с места инцидента. В кадре видно, что над крышей одного из вагонов поднимается столб искр, а затем появляется огонь.

После возгорания поезд аварийно остановили, а пассажиров эвакуировали.

Напомним, 10 сентября в Волынской области загорелся поезд «Киверцы — Сапижанка» с пассажирами, а перед этим пожар возник в поезде на отрезке Ходоров — Львов возле станции Подмонастырь.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter