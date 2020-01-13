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Российский мэр похвастался новыми унитазами в школе, но забыл разделить их перегородками (фото)

В одной из школ российского поселка Северные Печи переоборудовали старый туалет, установив новые унитазы, но почему-то не сделав между ними перегородок. Ранее российский блогер показал, как в школе Новосибирска борются с нехваткой стульев в столовой — детей сажали на бутылки.

Новой сантехникой в учебном заведении поселка похвастался мэр города Миасса Григорий Тонких, который тут же получил массу отзывов. Один из интернет-пользователей спросил, почему туалет сделали таким странным, и поинтересовался конфигурацией отхожих мест в городской администрации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Горячий Ключ (Краснодарский край России) в закрытой камере хранения торгового центра обнаружили мальчика. Продавщицы говорили, что это — сын их коллеги, а в полиции заявляли, что 10-летний ребенок залез туда сам.

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