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Переворот в Абхазии завершился отставкой "президента"
Президент Абхазии Рауль Хаджимба отказался от своего поста «во имя сохранения стабильности в стране». Парламент страны 13 января принял отставку президента Хаджимбы, сообщает Телеграм-кагал «Раньше всех. Ну почти».
Как сообщают российские СМИ, переговоры с оппозицией проходили при посредничестве заместителя секретаря Собеза России Рашида Нургалиева. А в воскресенье, 12 января, в посольстве России в Сухуме прошла встреча лидера оппозиции Аслана Бжания с прибывшим в Абхазию помощником президента России Владиславом Сурковым.
После этого оппозиционный депутат Батал Табагуа вышел к протестующим у президентской резиденции и зачитал документ об отставке президента Хаджимбы.
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц 13 января сообщил, что подавший накануне в отставку президент Рауль Хаджимба не будет участвовать в повторных президентских выборах 22 марта, но останется в политическом поле Абхазии.
Отметим, ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта.
Напомним, в четверг, 9 января, в столице Абхазии Сухуме демонстранты взяли штурмом здание Администрации президента. Оппозиционеры требовали признать недействительными результаты выборов, которые прошли летом прошлого года. На них победил Рауль Хаджимба.
Власти Абхазии считают, что в попытке переворота в стране участвовали представители так называемой «ДНР».
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