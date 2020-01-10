Боевиков «ДНР» обвинили в попытке государственного переворота в Абхазии

Мир

В попытке переворота в Абхазии, которая была предпринята в четверг, 9 января 2020 года, участвовали представители так называемой «ДНР». Об этом в администрации президента Абхазии заявили российскому изданию «Интерфакс».

Сейчас абхазские чиновники выясняют обстоятельства, при которых боевики с Донбасса смогли появиться в Сухуме.

В четверг, 9 января, протестующие захватили здание президентской Администрации в Сухуме и требовали провести новые выборы, так как они не признают победу Рауля Хаджимбы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Тбилиси прошли многотысячные акции протеста. Это произошло из-за возмутительной выходки депутата Государственной думы России Сергея Гаврилова. Он участвовал в 26-й Генеральной Межпарламентской ассамблее православия и уселся в кресло спикера парламента Грузии, поставив перед собой государственный флаг России.

Фото: Томас Тхайцук/Sputnik

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