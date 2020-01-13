Здоровье молодых украинцев в опасности, — вице-президент НОК Виктор Корж

Здоровье и медицина

На четыре года Всемирное антидопинговое агентство закрыло пути в большой спорт спортсменам из Российской Федерации. Теперь участвовать в мировых спортивных соревнованиях они могут только под нейтральным флагом. Ряд других стран — участников международного олимпийского движения — также пострадали от антидопинговых санкций. Между тем украинских спортсменов ждут Олимпиады и чемпионаты мира. Однако в результате указанного инцидента о проблеме использования допинга и его последствий активно заговорили и в Киеве. Очередной скандал не только привлек внимание к проблеме использования допинга, но и выявил ряд болезненных внутренних социальных проблем в сфере здравоохранения и перспектив воспитания украинской нации. Такое заявление сделал вице-президент НОК Украины, первый заместитель председателя ФСО «Динамо» доктор медицинских наук Виктор Корж.

По его словам, одна из основных причин — легкая доступность стимуляторов, в том числе для детей и молодежи, а с другой стороны, отсутствие ответственности за их употребление и распространение.

«Нередко употребление стимуляторов вызвано невнимательностью родителей и действиями недобросовестных и недостаточно квалифицированных тренеров, которые за счет здоровья детей хотят повысить их результаты, а затем — и свои тренерские категории, а также получить соответствующие государственные стипендии и повышенную зарплату. Нужно криминализировать использование и распространение допинга, а также обратить внимание родителей и широкой общественности на эту проблему, особенно в среде несовершеннолетних спортсменов», — сказал Виктор Корж.

Также вице-президент НОК обратил внимание на недостаточный уровень квалификации тренеров частных спортивных клубов. При этом он выразил обеспокоенность в связи с отсутствием в действующем законодательстве ранее обязательного лицензирования таких клубов, которое отменили. Такое решение Виктор Корж назвал ошибочным и ложным, поскольку оно привело к снижению уровня квалификации тренеров и других специалистов, которые должны нести ответственность за состояние здоровья посетителей спортивных заведений. Кроме того, это привело к массовому бесконтрольному распространению и употреблению анаболических препаратов, энергетических смесей сомнительного происхождения. Такая практика, по его мнению, не способствует формированию здоровой личности и, более того, нанесет конкретный вред организму молодого человека.

«Уже зафиксировано два смертельных случая в результате передозировки указанных опасных препаратов. Проблема гораздо шире, начинается гораздо раньше системных занятий спортом и выходит за рамки сферы профессионального спорта. Соответственно, она охватывает гораздо более широкий слой населения, приобретая признаки проблемы общенационального масштаба, — подчеркнул вице-президент НОК. - Убедительное свидетельство — массовое распространение различных „энергетиков“, которые можно приобрести в свободной продаже в любом месте — в киосках, на заправках и т. д. Это даже приобрело признаки модного и очень опасного тренда. Характерно, что названия популярных среди молодежи и даже несовершеннолетних граждан химических коктейлей из запрещенных веществ очень красноречиво отражают их вредную сущность».

В то же время Виктор Корж выразил обеспокоенность в связи с недостаточным вниманием соответствующих государственных институтов и должностных лиц к этой крайне серьезной проблеме, несущей угрозу с точки зрения здоровья и перспектив украинской нации.

«Я убежден, что ситуация с распространением запрещенных препаратов является своего рода лакмусовой бумажкой по выработке адекватной и эффективной политики для борьбы с этим опасным явлением с учетом глобализации и вызовов третьего тысячелетия», — подытожил он.

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