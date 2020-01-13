Боец АТО обвенчался с любимой на киевском вокзале (фото)

Общество и люди

Впервые в истории столичного железнодорожного вокзала на нем состоялось венчание. В зале ожидания для воинов ООС сочетались браком психолог Дарья Казакова и ветеран АТО Алексей Скриба. Жених с невестой специально приехали из Львова в Киев, чтобы обвенчаться. И заранее запланировали, что это произойдет именно на столичном вокзале. Чем было вызвано столь необычное решение, «ФАКТАМ» рассказал священник, которых их венчал.

— Дарью я знаю давно, это — моя духовная дочь, — объясняет пастор Церкви христиан веры евангельской, капеллан Сергей Косяк. — Она всегда обращалась ко мне за духовной помощью в трудные минуты, просила совета. Поэтому не удивительно, что когда встал вопрос о венчании, она захотела, чтобы совершил таинство именно я.

С Алексеем они познакомились благодаря… танцам. Для Даши танцы — любимое хобби, которым она занимается очень давно. Когда ей предложили организовать своего рода танцевальный кружок для бойцов ООС в качестве реабилитации, она согласилась, ведь и сама по мере сил занималась волонтерством, помогала армии. Даша решила поставить танец для ребят в инвалидных колясках. Как раз одним из них и оказался Леша… Вспыхнули чувства. Когда зашел разговор о свадьбе, я согласился повенчать пару, но с одним условием — чтобы прежде с ними пообщался мой друг Евгений, опытный и верующий психолог. Оценил, что стоит за этим решением — просто скоропалительные эмоции или же это взвешенный и зрелый шаг. Евгений поговорил с ребятами и сделал вывод, что Даша с Лешей действительно готовы к браку.

Но тут возникла следующая трудность: как организовать венчание. Дело в том, что я живу в Донецкой области, откуда выезжаю не так часто. В те числа, на которые жених с невестой планировали свадьбу, я собирался быть в Киеве, причем весь день у меня был расписан по часам. Вот мы и придумали нетривиальное решение: встретиться на столичном вокзале и прямо там совершить обряд. Приехали утром в Киев, я — с востока, Даша с Лешей — с запада. Обратились в зал ожидания для воинов ООС, и там нам были несказанно рады. Сотрудники предоставили для венчания очень нарядную комнату, в которой у них находится библиотека, помогли все быстро организовать и даже вручили молодоженам подарочки.

Жених с невестой произнесли клятвы, пообещали перед Богом всегда быть вместе, в горести и радости, пока смерть не разлучит их. Было очень трогательно и, конечно, необычно.

Алексей Скриба — танкист 28 отдельной механизированной бригады ВСУ, воевал на востоке четыре года, с 2015-го по 2018-й включительно. Но в инвалидной коляске оказался вследствие не ранения, а рокового стечения обстоятельств: в первый день ротации, находясь в отпуске, мужчина упал и сломал позвоночник. По словам Сергея Косяка, врачи не дают шансов, что он когда-либо сможет ходить. Но его красивую высокую жену это совершенно не смущает.

— С Лешей у нас была любовь с первого взгляда, — делится с «ФАКТАМИ» Дарья Казакова. — Обоим сразу же стало понятно, что нам суждено быть вместе. Танец Леши на коляске в итоге не сложился, зато начался наш с ним танец длиною в жизнь. Предложение он сделал когда мы были на отдыхе в Будапеште, а ровно через 100 дней после нашего знакомства мы обвенчались. Для нас было очень важно, чтобы совершил таинство именно капеллан Сергей Косяк, наш духовный наставник. После венчания мы вернулись во Львов, где организовали семейное, тихое и романтичное торжество. Красивое платье, нежная музыка скрипача… Это было очень камерно, без излишней помпы, именно так как мы хотели. Только самые близкие, которые были за нас искренне рады.

— Я верю, что любовь Леши и Даши станет хорошим примером для тех ребят, которые, сев в инвалидную коляску, начинают отчаиваться и ошибочно думают, что счастливыми быть уже не смогут, — подытоживает Сергей Косяк. — Смогут! Нужно только доверять Богу и искренне в это верить.

Ранее «ФАКТЫ» писали о свадьбе единственного на Донбассе танцора в инвалидной коляске.

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