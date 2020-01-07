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Свитолина и Ястремская с поражений стартовали в новом году (видео)
На престижном турнире в австралийском Брисбене с призовым фондом почти 1,5 млн долларов, которым традиционно открывается новый сезон для ведущих теннисисток мира, наши соотечественницы выступили неудачно, вылетев уже после первого круга и заработав по 12 тысяч долларов призовых.
Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина, поднявшаяся на пятую строчку в мировом рейтинге, встречалась с американкой Даниэль Роуз Коллинз (27-я) и уступила фактически без борьбы — 1:6, 1:6. Поединок продолжался всего 56 минут, и это поражение стало для украинки самым быстрым с 2016 года. Как и в прошлом году, наша лучшая теннисистка прекратила борьбу в Брисбене уже после первого раунда.
19-летняя Даяна Ястремская (22-я), начавшая работать с новым тренером немцом Сашей Бажином, играла против девятой ракетки мира Кики Бертенс из Нидерландов, которой дважды уступила в прошлом году (в сентябре в Пекине — 6:7, 3:6 и в октябре на малом итоговом турнире в Чжухае — 4:6, 3:6). Уступив в первом сет, во втором наша соотечественница более чем уверенно сравняла счет. Правда, на решающую партию, по ходу которой украинка брала медицинский тайм-аут, сил не хватило — в итоге 4:6, 6:1, 3:6 в пользу Бертенс.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина вошла в топ-десятку самых титулованных спортсменок десятилетия.
Фото Jimmie 48
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