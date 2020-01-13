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В полиции дают срочный брифинг по делу об убийстве Амины Окуевой: онлайн-трансляция (видео)
В понедельник, 13 января, пройдет брифинг главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко и начальника Главного управления полиции в Киевской области Андрея Небытова — он касается задержания организатора «киллеров», совершивших убийство добровольца Амины Окуевой.
Пресс-служба Нацполици Киевской области сообщает, что в сентябре 2019 полиция задержала 7 членов преступной организации, которых подозревают в совершении двух заказных убийств в Киевской области.
Установлено, что 55-летний лидер этой преступной группировки причастен к расстрелу октябре 2017 года машины с Аминой Окуевой.
Начало брифинга в 12:45.
Ранее сообщалось, что задержаны убийцы Амины Окуевой.
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