- 14:32 В Украине от гриппа умерла роженица: ребенка удалось спасти
- 14:31 Похолодает: синоптик рассказала, какими будут "крещенские морозы"
- 14:31 Ольгу Бузову заподозрили в тайном замужестве
- 14:22 Владимир Кличко «вырубил» непобедимого Уайлдера: как это произошло
- 14:18 В полиции рассказали о причастности подозреваемого в расстреле Окуевой к другим заказным убийствам
- 14:04 Пьяный полицейский выстрелил себе в голову: подробности ЧП в Запорожье
- 13:58 Под Одессой из-за скользкой дороги перевернулись два микроавтобуса
- 13:57 В поезде «Укрзалізниці» заметили тараканьи бега: впечатляющие фото и видео
- 13:56 В Крыму железный забор едва не рухнул на поезд из России
- 13:31 Вещие сны и встречи с родственниками: гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака
- 13:30 В Запорожье к медикам обратился мужчина с гайкой на половом члене: история обросла разными версиями
- 13:30 Мужчина умер от бешенства: шокирующая смерть на Николаевщине
Боевики "ДНР"-"ЛНР" недовольны службой и бегут со службы, к борьбе с ними подключили спецслужбу РФ
На оккупированных территориях Донбасса существенно увеличилось количество боевиков-дезертиров. Ранее командование оккупационными войсками изымало у боевиков полученные ими российские паспорта, чтобы предотвратить их бегство в Россию.
Как сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, к розыску дезертиров командование оккупационных войск привлекает оперативников спецслужб России. Сообщается, что боевики соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК покидают позиции из-за «недовольства условиями службы и осознания неотвратимости уголовной ответственности за совершение военных преступлений».
В украинской разведке уточняют, что для сокрытия обострения проблемы с дезертирами, российские кадровые офицеры, привлеченные к их розыску, при общении с гражданским населением выдают себя за представителей «местных органов МВД» или «военных комендатур», которые якобы проводят опрос для «предотвращения диверсий».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области пограничники задержали украинца, который вместе с другими боевиками охранял место падения малайзийского «Боинга», сбитого летом 2014 года из российского ЗРК «Бук».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.