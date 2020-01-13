Украина

Боевики "ДНР"-"ЛНР" недовольны службой и бегут со службы, к борьбе с ними подключили спецслужбу РФ

На оккупированных территориях Донбасса существенно увеличилось количество боевиков-дезертиров. Ранее командование оккупационными войсками изымало у боевиков полученные ими российские паспорта, чтобы предотвратить их бегство в Россию.

Как сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, к розыску дезертиров командование оккупационных войск привлекает оперативников спецслужб России. Сообщается, что боевики соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК покидают позиции из-за «недовольства условиями службы и осознания неотвратимости уголовной ответственности за совершение военных преступлений».

В украинской разведке уточняют, что для сокрытия обострения проблемы с дезертирами, российские кадровые офицеры, привлеченные к их розыску, при общении с гражданским населением выдают себя за представителей «местных органов МВД» или «военных комендатур», которые якобы проводят опрос для «предотвращения диверсий».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области пограничники задержали украинца, который вместе с другими боевиками охранял место падения малайзийского «Боинга», сбитого летом 2014 года из российского ЗРК «Бук».



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