"Очередной свидетель для Гааги": задержан экс-боевик, охранявший место падения рейса МН17 (фото)

Украина

В Донецкой области пограничники из состава Объединенных сил задержали бывшего боевика, который охранял место падения малазийского «Боинга», сбитого из российского ЗРК «Бук» летом 2014 года в небе над Донецком.

В командовании ООС сообщили, что украинец 1994 года рождения вместе с другими боевиками с августа 2014 года охранял место падения пассажирского авиалайнера. «За денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500 российских рублей он собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших. За это время неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, которые осуществляли общий контроль и управление всеми действиями боевиков», — говорится в сообщении.

Информацию о экс-боевике подтверждают фотографии в социальных сетях, на которых он запечатлен в военной форме с оружием в руках на фоне обломков сбитого рейса МН17.

«В течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, мужчина проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков. Задача российских кураторов выполнял на блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими лицами», — добавили в командовании ООС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», судебное разбирательство по делу о катастрофе авиалайнера «Малазийских авиалиний», начнется в марте 2020 года. В суд вызваны подозреваемые — россияне Игорь Гиркина, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

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