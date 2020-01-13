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Происшествия

В Запорожье к медикам обратился мужчина с гайкой на половом члене: история обросла разными версиями (фото)

13:30 13 января 2020 1206
мужчина
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье медики спасали молодого мужчину, у которого на детородный орган была накручена гайка. Ранее подобный случай произошел в Гонконге.

По одной из версий, молодой мужчина сам надел на свой половой орган гайку. В результате тело распухло и снять металлический предмет мужчине самостоятельно не удалось.

По другой версии, пишет запорожское издание «Суббота», женщина решила отомстить своему мужчине за измену. Подождав пока тот уснет, взяла гайку и накрутила на его половой орган. Утром, когда пострадавший проснулся и заметил инородный предмет на гениталиях, не смог самостоятельно снять его.

С первого раза не удалось это сделать и врачам 5-й городской больницы, к которым молодой человек обратился за помощью.

Пациента уже готовили к операции. Перед этим медики решили позвонить спасателям «Кобры».

В результате с помощью специальных инструментов спасатели спилили гайку. Все это время мужчина находился под наркозом.

«ФАКТЫ» писали об уникальном случае, с которым столкнулись врачи в США, когда у мужчины обнаружилась кость в пенисе. Появление инородного нароста было вызвано окостенением — развитие костной ткани из соединительных тканей.

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