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В Запорожье к медикам обратился мужчина с гайкой на половом члене: история обросла разными версиями (фото)
В Запорожье медики спасали молодого мужчину, у которого на детородный орган была накручена гайка. Ранее подобный случай произошел в Гонконге.
По одной из версий, молодой мужчина сам надел на свой половой орган гайку. В результате тело распухло и снять металлический предмет мужчине самостоятельно не удалось.
По другой версии, пишет запорожское издание «Суббота», женщина решила отомстить своему мужчине за измену. Подождав пока тот уснет, взяла гайку и накрутила на его половой орган. Утром, когда пострадавший проснулся и заметил инородный предмет на гениталиях, не смог самостоятельно снять его.
С первого раза не удалось это сделать и врачам 5-й городской больницы, к которым молодой человек обратился за помощью.
Пациента уже готовили к операции. Перед этим медики решили позвонить спасателям «Кобры».
В результате с помощью специальных инструментов спасатели спилили гайку. Все это время мужчина находился под наркозом.
«ФАКТЫ» писали об уникальном случае, с которым столкнулись врачи в США, когда у мужчины обнаружилась кость в пенисе. Появление инородного нароста было вызвано окостенением — развитие костной ткани из соединительных тканей.
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