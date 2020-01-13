Убийство Амины Окуевой: киллеры могли действовать и в странах ЕС

Украина

Банду, в которую входят подозреваемые в убийстве воевавшей на Донбассе военнослужащей Амины Окуевой, проверяют на причастность к деятельности на территории стран Европейского Союза.

Об этом сообщили на брифинге, который провело руководство Нацполиции Украины. По словам главы НП Игоря Клименко, автомат чешского производства, из которого расстреляли машину Окуевой, был найдет в 800 метрах от места покушения. Также правоохранители нашли полный магазин с патронами.

«Специалисты сняли ДНК с этого оружия, биологические образцы. Мы проверили десятки людей, в том числе и членов организованных преступных группировок, которые были в поле зрения Нацполиции», — добавил он.

В то же время начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил, что оружие мог держать в руках не только непосредственный убийца, но и тот, кто его ему передал. «Сейчас проводятся определенные следственные действия, которые ответят на вопрос: человек, задержанный накануне, принимал участие лишь в организации и передаче оружия, или же в непосредственном исполнении. Когда следственные действия завершатся, мы установим круг всех участников и когда уголовное производство будет направляться в суд, тогда и будем говорить о роли этого лица», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в полиции также заявили, что главарь киллеров участвовал также в двух резонансных заказных убийствах, совершенных в сентябре 2016 года и в январе 2019 года — тогда погибли руководитель компании «Caparol Украина» Павел Зможный и начальник управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павел Миленький.



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