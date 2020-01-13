Украина

В полиции рассказали о причастности подозреваемого в расстреле Окуевой к другим заказным убийствам

В понедельник, 13 января, в Киеве прошел брифинг по убийству Амины Окуевой. Правоохранители рассказали, что подозреваемый в убийстве добровольца Амины Окуевой причастен и к другим преступлениям.

Как показало расследование, главарь «киллеров» участвовал также в двух других заказных убийствах, которые были совершены в сентябре 2016 года и в январе 2019 года. Тогда были убиты руководитель компании «Caparol Украина» Павел Зможный и начальник управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павел Миленький.

По словам правоохранителей, биологическая экспертиза показала, что образцы ДНК главаря задержанной банды присутствуют на автомате, из которого была убита Амина Окуева.

Ранее сообщалось, что полиция задержала группировку из семи человек, которая занималась заказными убийствами в Киеве и его окрестностях.

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