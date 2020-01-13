Любителя «вежливых людей» Ломаченко высмеяли карикатурой

Украина

Украинский художник Андрей Петренко создал карикатуру на знаменитого боксера Василия Ломаченко, попавшего в скандал с размещением в соцсети религиозного видео с российским спецназом. Ранее Андрей Петренко дал творческий комментарий скандалу с российским бизнес-тренером Ириной Хакамадой, которую хотели пригласить выступить в Киеве.

Карикатуру на Ломаченко Андрей Петренко разместил в Twitter. На ней художник изобразил боксера, поднявшего крохотный флаг Украины. На олимпийском чемпионе надета футболка «Вежливые люди». А подпись к карикатуре гласит: «Малорос — это не гражданство, это образ мышления».

Карикатура уже собрала несколько сотен лайков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Петренко сделал смешную карикатуру на пенсионерку, которая целовала поезд из Санкт-Петербурга, прибывший в оккупированный Крым.

Фото: Fox Sports

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