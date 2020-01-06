Украина

Скандал вокруг визита Хакамады в Киев изобразили карикатурой (фото)

Известный украинский художник Андрей Петренко креативно отреагировал на отзыв приглашения российскому политику, а ныне бизнес-тренеру Ирине Хакамаде выступить на образовательном форуме в Киеве.

На опубликованной им в сети карикатуре россиянка изображена в косоворотке и «комиссарских» сапогах.

«Товарищ Хакамада! Крымнашу в Киеве не рады», — прокомментировал он рисунок.

Напомним, анонсированный визит Хакамады в Украину 27 февраля вызвал волну возмущения в сети. В частности, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров напомнил ее слова о заслугах Путина по «бескровному присоединению» Крыма в 2014 году.

В результате строительная компания — организатор форума — выступила с заявлением о ценностях, которые являются важными и незыблемыми и позиция в отношении которых «не может быть двухзначной».



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