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Скандал вокруг визита Хакамады в Киев изобразили карикатурой (фото)
Известный украинский художник Андрей Петренко креативно отреагировал на отзыв приглашения российскому политику, а ныне бизнес-тренеру Ирине Хакамаде выступить на образовательном форуме в Киеве.
На опубликованной им в сети карикатуре россиянка изображена в косоворотке и «комиссарских» сапогах.
«Товарищ Хакамада! Крымнашу в Киеве не рады», — прокомментировал он рисунок.
Напомним, анонсированный визит Хакамады в Украину 27 февраля вызвал волну возмущения в сети. В частности, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров напомнил ее слова о заслугах Путина по «бескровному присоединению» Крыма в 2014 году.
В результате строительная компания — организатор форума — выступила с заявлением о ценностях, которые являются важными и незыблемыми и позиция в отношении которых «не может быть двухзначной».
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