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Украина

Целовала поезд из России: крымскую пенсионерку высмеяли едкой карикатурой

9:31 26 декабря 2019 340
женщина целует поезд
Инф. «ФАКТОВ»

Художник Андрей Петренко высмеял в своей новой карикатуре экзальтированную пенсионерку, которая расцеловала поезд из Санкт-Петербурга, приехавший в аннексированный Крым по мосту через Керченский пролив.

Женщина, накрасив губы помадой, «выцеловала» на вагоне слова «Крым» и «Ура». А по мнению художника, так должно было красоваться совсем другое слово.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», железнодорожное сообщение с аннексированным Крымом открывал лично российский президент Владимир Путин. В представительстве президента Украины в АРК назвали визит лидера страны-агрессора грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и пренебрежением общепризнанными принципами и нормами международного права.

А после приезда на полуостров пассажирского поезда из Санкт-Петербурга прокуратура АРК открыла уголовное производство против компании-перевозчика — «Гранд-Экспресс», которая организовала его незаконную переправку через границу Украины.

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