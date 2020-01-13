Шоу-бизнес

Выпавшая из окна третьего этажа квартиры внука Никиты Михалкова модель Ксения Пунтус находится в тяжелом состоянии в реанимации Боткинской больницы в Москве. 21-летнюю девушку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

У Ксении серьезные травмы — ушибы легких, травма грудной клетки, травмы позвоночника, несколько переломов. Девушка ничего не помнит. Она находится под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, 11 января Ксению, в одних джинсах и футболке, без обуви, нашел дворник под домом внука Никиты Михалкова Андрея Бакова. Предполагают, что она выпала именно из окна его квартиры. Молодой человек говорит, что в ту ночь был сильно пьян, ничего не помнит. Квартира опечатана, проводится следствие. 19-летний сын Анны Михалковой удалил свои аккаунты в социальных сетях, ни он, ни его семья инцидент не комментируют.

Друзья модели не исключают, что ее могли выбросить из машины.

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