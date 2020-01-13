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Здоровье и медицина

Где в январе в Киеве можно бесплатно провериться на флюорографе: адреса

17:37 13 января 2020 27
Передвижной флюорограф
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Бесплатно проверить легкие можно на мобильном флюорографе, который будет по графику дежурить в разных районах Киева в течение января.

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Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, медицинский сервис доступен с 10:00 до 17:00 (техперерыв с 13:30 до 14:00). Все желающие могут попасть на прием и получить справку с результатами обследования или получить консультацию фтизиатра.

Медики напоминают: один из основных факторов успешного лечения — вовремя обнаружить заболевание. Поэтому периодически следует наведываться на проверку — при своевременной диагностике и соблюдении правил лечения туберкулез отступает.

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При выявлении у пациента патологии его направят на дополнительное обследование в профильные заведения столицы.

Флюорограф будет работать в пяти районах Киева по такому графику:

  • 21 января — улица Маршала Тимошенко, 14 (Оболонский район), ООО «Явор-95»;
  • 22, 29 января — Харьковское шоссе, 121/3 (Дарницкий район), Киевская городская больница № 1;
  • 23 января — бульвар В. Гавела, 7 В (Соломенский район), амбулатория № 5 Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 (ЦПМСП);
  • 24 января — улица Автозаводская, 68 (Подольский район), Киевский городской противотуберкулезный диспансер № 1;
  • 30 января — Столичное шоссе, 35 (Голосеевский район), амбулатория № 9 ЦПМСП № 1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Минздрав запустил онлайн-скрининг для проверки на туберкулез. Процедура занимает не более пяти минут.

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