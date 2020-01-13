Происшествия

На трассе Киев — Чоп под Житомиром опрокинулся микроавтобус, есть жертвы (фото)

В понедельник, 13 января на 170 км автодороги Киев-Чоп произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В этот же день возле Броваров погибла 25-летняя пассажирка «Опеля».

Пресс-служба Нацполиции Житомирской области сообщает, что водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, в салоне которого назодилось пять пассажиров, не справился с управлением — в результате машина перевернулась в кювете.

Это привело к гибели 59-летней пассажирки — она скончалась на месте ДТП от полученных травм. Еще двоих пассажиров госпитализировали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в ДТП в Днепропетровской области погибла семья с ребенком, а также ехавшая с ними женщина. Причиной стало то, что водитель Toyota Land Cruiser на скользком участке дороги не справился с управлением, и машина съехала в пруд.

Фото: ГСЧС

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