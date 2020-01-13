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Где в Киеве можно бесплатно обследоваться до 17 января: адреса и график работы пунктов
В столице Украины продолжает работать проект «Врач в вашем доме». До 17 января киевлян ждут на экспресс-тестировании. С 6 по 10 января в пунктах провели 687 обследований, это несколько меньше, чем обычно. В прошлом году было обследовано более 114 тысяч горожан. На минувшей неделе мультидисциплинарные бригады в составе семейного врача и узкопрофильных специалистов 50 раз выезжали на дом к больным, которые не могут самостоятельно прийти в медпункт. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что советуют есть при простуде и гриппе американские ученые.
Две трети обследованных на прошлой неделе киевлян не могли похвастаться здоровым весом, у трети зафиксировано высокое давление, уровень холестерина, у четверти обследованных — повышенный уровень глюкозы.
В пункты, где проводится быстрая диагностика, может обратиться каждый, кому не безразлично собственное здоровье. Здесь можно сделать простейшие тесты и получить первичные консультации медиков.
На этой неделе киевляне могут обследоваться в медпунктах (они открыты в основном в первой половине дня — с 11:00 до 14:00), которые находятся по адресам:
Голосеевский район (
- 14−17 января — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);
Дарницкий район
- 14 января — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);
- 15 января — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»),
- 16 января — улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
- 17 января — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);
Деснянский район
-
16 января —
10:00—14:00— проспект Маяковского, 73;
Днепровский район
- 14 января — улицы Сергиенко, 23 (амбулатория № 1), Миропольская, 1 (аптека № 77),
-
15 января — улицы Сергиенко, 23 (амбулатория № 1),
14:00—16:00— Пожарского, 8а (жэо № 402), 9:00—11:00— улица Курнатовского, 7, 1-й этаж (амбулатория № 8 Центра первичной медико-санитарной помощи —ЦПМСП № 1);
- 16 января — улицы Двинская, 19 (амбулатория № 2), Миропольская, 13а, жэо № 404;
- 17 января — улицы Двинская, 19 (амбулатория № 2), Миропольская, 1 (аптека № 77);
Оболонский район
- 14 января — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55 «Фармация»;
- 15 января — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты),
Печерский район
- 14 января — улица Подвысоцкого, 4а;
- 15−17 января — улица Павленко 15;
Подольский район
- 14 января — улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6,7;
- 15 января — улицы Волошская, 47, каб. 322, ЦПМСП № 1, проспект Свободы, 22 («Фармация» № 51);
- 16 января — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатория № 3,5;
- 17 января — улицы Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;
Святошинский район
-
15,17 января —
9:00—12:00— проспект Победы, 97, 11:00—14:00— проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);
Соломенский район
- 14 января — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), В. Гавела, 83а (территориальный центр социального обслуживания);
- 15 января — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);
- 16 января — проспект Л. Гузара, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;
- 17 января — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);
Шевченковский район (прием 10.00−13.00)
- 14 января — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;
- 15 января — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;
- 16 января — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;
- 17 января — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.
По данным столичной горгосадминистрации, за вторую неделю 2020 года в Киеве зарегистрировано 6 786 больных гриппом и ОРВИ (на конец года их было более 11 тысяч). В целом интенсивность эпидпроцесса находится на низком уровне (ниже базовой оценки на 70 процентов). На тысячу человек число заболевших составляет 230. Взрослых заболело 2709, а детей — 4077. Среди школьников заболеваемость выросла на 6,9 процента и составляет 40 процентов от общего количества заболевших детей. В медучреждения госпитализировано 175 человек, из них большинство — дети. С начала эпидсезона против гриппа вакцинировались 50 440 человек.
Ранее «ФАКТЫ» информировали об адресах медучреждений в Киеве, где можно вакцинироваться от гриппа. А о том, как очистить организм после обильных праздничных застолий, рассказала Ульяна Супрун.
Напоминаем также, что для профилактики простуды врачи рекомендуют в холодное время года есть лук и чеснок. А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла лук и чеснок в список продуктов, которые укрепляют иммунитет и останавливают рост раковых клеток. а жирная пища помогает излечиться от гриппа.
Кроме того, в январе в Киеве можно бесплатно провериться на флюорографе.
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