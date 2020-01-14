Происшествия

На вопросы не отвечает, документов нет: в Мелитополе не знают, что делать с родившей 14-летней девочкой

В Украине зафиксирован очередной случай рождения ребенка несовершеннолетней мамой. Так, 12 января в Мелитополе малыша родила 14-летняя девушка, пишет РИА «Мелитополь».

Агентство отмечает, что для медиков мамочка оказалась весьма проблемной: всю беременность девочка избегала посещения акушера-гинеколога и сегодня врачам даже неизвестно, кто она — документов у подростка нет.

При этом мальчика весом 2900 г подросток родила сама.

В настоящее время молодая мама и малыш чувствуют себя хорошо. Юная роженица не местная — девочка-цыганка, вместе с семьей ведет кочевой образ жизни. Медикам сообщила, что в Мелитополь они приехали из Донецкой области. Многочисленная родня мамочки уже доставляет медикам хлопот: проведывающие ходят в палату толпами, хамят, не соблюдают элементарных правил пребывания в стационаре. При этом самих родителей роженицы, как и отца ребенка, никто в глаза не видел. А ведь матери подростка нужно оформить опекунство на новорожденного, поскольку ее дочь несовершеннолетняя.

По словам медиков, с момента беременности девочка находится под наблюдением соцслужб. После выписки социальным работникам придется контролировать, как сложится судьба новорожденного. На все расспросы медиков подросток не отвечает. Представляется по-разному — то Марией, то Софией, ссылаясь на свою неграмотность. На вопрос, где отец ребенка, девочка ответила «У нас так все замуж выходят».

Денег на покупку принадлежностей для малыша и собственной гигиены (т.н. сумки в роддом) у роженицы нет. Медиков она просила купить ей даже халат, хотя многочисленные проведывающие в медучреждение всегда приезжают на такси. Врачи бьют тревогу: выписывать малыша просто некуда, поскольку место жительства мамы девочки-роженицы неизвестно. Якобы она должна приехать из Одессы.

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