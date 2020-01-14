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Известный российский телеведущий "загремел" в базу "Миротворца" и обозвал украинцев "дебилами"
Российский журналист Михаил Кожухов, некоторое время работавший пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина и одним из первых заявивший о том, что «ополчение» и лидеры сепаратистов — лишь ширма, прикрывающая действия профессиональных российских военных, оказался внесенным в в список сайта «Миротворец» за посещение оккупированного Крыма.
Об этом он сам написал на странице в Facebook, не сдерживая при этом эмоций и не подбирая сильно слов.
«Почему-то всегда по-детски радуюсь, когда очередные дебилы с мозгами туберкулёзной курицы заносят меня в «чёрные списки» — русофобов, либерастов, дерьмократов, космополитов безродных
Также Михаил Кожухов перечислил своих родственников, которые судя по фамилиям, тесно связаны с Украиной.
«У меня мама — Петренко, сестра — Носенко, жена — Кравченко, а папа, хоть и не „ко“, но из Харькова. Другого такого „врага Украины“, как я, вы искать замучаетесь)», — указывает журналист.
В то же время на сайте «Миротворца» Михаила Кожухова обвиняют в том, что он сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный Крым. Кроме того, ему вменяют в вину участие в пропагандистских мероприятиях России и попытки легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.
Мнения читателей страницы журналиста разделились.
Некоторые из них считают, что своей деятельностью Михаил показал, что он — настоящий друг Украины:
В то же время большинство пользователей уверены, что никаких «двойных стандартов» быть не должно, и закон нужно соблюдать вне зависимости от политической позиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабря прошлого года сайт «Миротворец» на время прекратил работу, чему несказанно обрадовались московские пропагандисты. Впрочем, радость их была недолгой — после перерыва в несколько часов сайт возобновил свою работу. Оказалось, что время требовалось для замены и обновления оборудования.
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