Microsoft "перекроет воздух" Путину и всем любителям устаревших "операционок"

Мир

Положение пользователей, которые, подобно российскому президенту Владимиру Путину, предпочитают использовать «устаревшие» операционные системы, значительно ухудшится: компания Microsoft зяавила, что техническая поддержка и обновление операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года, прекращается со вторника.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«После 10 лет поддержка Windows 7 прекращается с 14 января, — говорится в сообщении. — Мы сознаем, что переход может быть сопряжен со сложностями и хотим оказать содействие с помощью рекомендаций по поводу того, что делать дальше и ответить на вопросы относительно прекращения технической поддержки».

Компьютеры, на которых установлена операционная система Windows 7, будут продолжать функционировать, но Microsoft больше не будет оказывать технической поддержки и не будет выпускать обновлений. При этом даже речи не идет об операционной системе XP, которая установлена на компьютерах в Кремле — ее не поддерживают уже в течение нескольких лет.

Также в своем обращении Microsoft рекомендовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и использовать операционную систему Windows 10.

Напомним, что согласно данных интернет-портала Computerworld.com, исследование веб-аналитиков из компании Net Applications показало, что число пользователей операционной системы Windows 7 снизилось в декабре на 0,2% по сравнению с ноябрем и на конец года составило 26,6% от общего числа персональных компьютеров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Microsoft пытается убедить пользователей на старой «винде» подписаться на пакет Microsoft365, в который кроме уже доступных программ пакета Office, войдет и самая новая версия Windows10.

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