- 01:53 Microsoft "перекроет воздух" Путину и всем любителям устаревших "операционок"
- 01:27 Известный российский телеведущий "загремел" в базу "Миротворца" и обозвал украинцев "дебилами"
- 00:53 На вопросы не отвечает, документов нет: в Мелитополе не знают, что делать с родившей 14-летней девочкой
- 00:33 ЕС меняет правила въезда для украинцев: что важно знать
- 00:18 «Люди кричали и запрыгивали в продуктовые тележки»: очевидцы рассказали подробности ЧП в Ocean Plaza
- 13.01 23:55 Издевательства в колонии под Харьковом: у Рябошапки зарегистрировали несколько уголовных производств
- 13.01 23:24 За победу над "Газпромом" руководители "Нафтогаза" получат премию в 700 миллионов гривен
- 13.01 23:14 "Как корабль назовешь...": в сети бурно обсуждают потоп в ТЦ Ocean Plaza в Киеве
- 13.01 23:12 Старый Новый год 2020: музыкальные открытки и поздравления
- 13.01 22:40 Под Одессой в ДТП попала карета скорой помощи, есть жертвы
- 13.01 22:35 Никто не спешил обесточивать ТЦ: рассказ очевидицы масштабного потопа в Ocean Plaza
- 13.01 22:12 Потоп в Киеве: что происходит сейчас возле Ocean Plaza
Microsoft "перекроет воздух" Путину и всем любителям устаревших "операционок"
Положение пользователей, которые, подобно российскому президенту Владимиру Путину, предпочитают использовать «устаревшие» операционные системы, значительно ухудшится: компания Microsoft зяавила, что техническая поддержка и обновление операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года, прекращается со вторника.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
«После 10 лет поддержка Windows 7 прекращается с 14 января, — говорится в сообщении. — Мы сознаем, что переход может быть сопряжен со сложностями и хотим оказать содействие с помощью рекомендаций по поводу того, что делать дальше и ответить на вопросы относительно прекращения технической поддержки».
Компьютеры, на которых установлена операционная система Windows 7, будут продолжать функционировать, но Microsoft больше не будет оказывать технической поддержки и не будет выпускать обновлений. При этом даже речи не идет об операционной системе XP, которая установлена на компьютерах в Кремле — ее не поддерживают уже в течение нескольких лет.
Также в своем обращении Microsoft рекомендовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и использовать операционную систему Windows 10.
Напомним, что согласно данных интернет-портала Computerworld.com, исследование веб-аналитиков из компании Net Applications показало, что число пользователей операционной системы Windows 7 снизилось в декабре на 0,2% по сравнению с ноябрем и на конец года составило 26,6% от общего числа персональных компьютеров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Microsoft пытается убедить пользователей на старой «винде» подписаться на пакет Microsoft365, в который кроме уже доступных программ пакета Office, войдет и самая новая версия Windows10.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Запорожье к медикам обратился мужчина с гайкой на половом члене: история обросла разными версиями (фото)
Лучше не откладывать: в ПФУ разъяснили, в течение какого времени можно получить пенсию умершего пенсионера
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...