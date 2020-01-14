23.82 / 24.13 26.31 / 26.79
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Microsoft "перекроет воздух" Путину и всем любителям устаревших "операционок"

1:53 14 января 2020 89
Путин за компом
Инф. «ФАКТОВ»

Положение пользователей, которые, подобно российскому президенту Владимиру Путину, предпочитают использовать «устаревшие» операционные системы, значительно ухудшится: компания Microsoft зяавила, что техническая поддержка и обновление операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года, прекращается со вторника.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«После 10 лет поддержка Windows 7 прекращается с 14 января, — говорится в сообщении. — Мы сознаем, что переход может быть сопряжен со сложностями и хотим оказать содействие с помощью рекомендаций по поводу того, что делать дальше и ответить на вопросы относительно прекращения технической поддержки».

Компьютеры, на которых установлена операционная система Windows 7, будут продолжать функционировать, но Microsoft больше не будет оказывать технической поддержки и не будет выпускать обновлений. При этом даже речи не идет об операционной системе XP, которая установлена на компьютерах в Кремле — ее не поддерживают уже в течение нескольких лет.

Также в своем обращении Microsoft рекомендовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и использовать операционную систему Windows 10.

Напомним, что согласно данных интернет-портала Computerworld.com, исследование веб-аналитиков из компании Net Applications показало, что число пользователей операционной системы Windows 7 снизилось в декабре на 0,2% по сравнению с ноябрем и на конец года составило 26,6% от общего числа персональных компьютеров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Microsoft пытается убедить пользователей на старой «винде» подписаться на пакет Microsoft365, в который кроме уже доступных программ пакета Office, войдет и самая новая версия Windows10.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

мужчина

В Запорожье к медикам обратился мужчина с гайкой на половом члене: история обросла разными версиями (фото)

трц

Потоп в Киеве: что происходит сейчас возле Ocean Plaza (фото, видео)

Деньги на погребение

Лучше не откладывать: в ПФУ разъяснили, в течение какого времени можно получить пенсию умершего пенсионера

машина

Пьяные сотрудники СТО в Киеве разбили Range Rover клиента (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер