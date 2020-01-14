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Происшествия

В носках нашли наркотик: под Киевом водитель Nissan выехал на встречку и столкнулся со Skoda

2:40 14 января 2020 21
ДТП с сосной под Киевом
Инф. «ФАКТОВ»

Накануне Старого Нового года, 13 января, примерно в 20.00 на трассе «Киев-Знаменка» около города Кагарлык произошло серьезное ДТП.

Водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся со Skoda.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Согласно информации правоохранителей, при осмотре пострадавшего медики нашли у него в носке пластинку таблеток «Метадон». Правоохранители изъяли ее для проведения экспертизы.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Также следователи выясняют был ли водитель Nissan в состоянии наркотического опьянения.

По данному факту возбудили два уголовных производства по части 1 статьи 309 (Незаконное производство, приобретение или хранение наркотических средств без цели сбыта) и по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что под Одессой произошла авария с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля BMW. Предварительно установлено, что в селе Новоселовка водитель BMW, выезжая на трассу с второстепенной дороги, не предоставил преимущество служебному автомобилю скорой медицинской помощи центральной местной больницы. В результате BMW столкнулся со «скорой», после чего водитель бросил свое транспортное средство и скрылся с места происшествия.

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