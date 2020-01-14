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Оголяйся, развлекайся! По всему миру весело прошел флешмоб "в метро без штанов"
В славном городе Нью-Йорке, где в апреле прошлого года тысячи людей разделись ради «свободы сосков в соцсетях», в воскресенье, 12 января, прошла еще одна «голая» акция: сотни жителей спустились в метро без штанов.
Это уже традиционное событие, с помощью которого люди пытаются привнести в нашу занятую жизнь немного позитива, улыбок и веселого настроения.
Об этом пишет издание AM New York.
Журналисты уточняют, что «Поездка в метро без штанов» — традиционное событие не только в Нью-Йорке, но и для многих городов мира. В этом году в Большом Яблоке такое мероприятие проводилось уже в 19-й раз.
Основными требованиями для участия в этом всемирном флеэмобе были желание публично снять штаны и способность выдержать прямолинейные взгляды других пассажиров.
В Нью-йорке участники акции встретились 12 января в 15:00 на площади Фоли (Foley Square) в Манхэттене.
Далее их разбили на группы, за каждой — закрепили линию метро и вагон поезда, в котором участники должны были проехаться.
Затем людей проинструктировали о том, как себя вести: участники должны были делать вид, что не знакомы между собой. Также им рекомендовали одеваться так, чтобы не оскорблять чувств других пассажиров (например, не надевать стринги), советовали, как отвечать на вопросы посторонних.
На следующей остановке поезда участники должны были покинуть вагон и оставаться на платформе, чтобы войти в тот же поезд в том же вагоне, что и перед этим. Далее все повторялось.
Как подчеркивали организаторы, основная цель мероприятия — заставить людей смеяться, а не злить их.
Если сначала в акции принимали участие в основном молодые ребята с накачанными икрами, то теперь ходить без штанов решаются и дамы с формами и мужчины в возрасте.
В этом году акция состоялась и в Украине. В киевском метро проехалось около сотни пассажиров без штанов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мире популярны «голые» акции в защиту животных: в Барселоне, к примеру, активисты разделись догола и облились кровью. Вероятно, им было весело.
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