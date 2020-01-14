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В центре Днепра сгорел мужчина: детали и видео смертельного происшествия
В Днепре на площади Героев Майдана горел мужчина — двое бездомных сидели на лавочке, один из которых буквально вспыхнул по непонятным пока что причинам. Ранее в столице на бульваре Дружбы народов сгорела Honda вместе с водителем.
Видео с места чрезвычайного происшествия в Днепре в сеть выложили на страничке «Днепр Оперативный» в социальных сетях. Сообщается, что мужчина серьезно обгорел, его увезла «скорая». Второй бездомный не пострадал — он был настолько пьян, что никак не реагировал на происходящее. Возле лавочки, на которой сидели бездомные, нашли бутылку с жидкостью, возможно, спиртом.
Тем временем «Информатор» сообщает, что пострадавший, получивший 90 процентов ожогов тела, умер в карете скорой помощи. Медики полчаса пытались реанимировать мужчину, капали ему необходимые медикаменты, но их усилия не увенчались успехом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области во время пожара в строительном вагончике погибли три человека. ЧП произошло в поселке городского типа Черноморское Лиманского района.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!