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Жених и невеста сделали свадебную фотосессию на фоне извергающегося филиппинского вулкана (фото)
На Филиппинах более 13 тысяч человек эвакуированы в связи с началом извержения вулкана Тааль, который «спал» последние 43 года. Сначала вулкан, расположенный в 70 километрах от столицы страны Манилы, выпустил гигантский столб пепла высотой в километр, а затем принялся выбрасывать лаву.
Улицы населенных пунктов, расположенных близ вулкана, покрыты толстым слоем пепла. Местным жителям рекомендовано выходить на улицу в медицинских масках.
Однако не всех испугало стихийное бедствие. Как сообщает Би-би-си, Кэт Баутиста Паломар и ее жених Чино Вафлор использовали извержение вулкана в качестве эффектной декорации для своей свадебной фотосессии. Место проведения церемонии находилось менее, чем в десяти километрах от вулкана.
«Мы по-настоящему нервничали, так как, продолжая работу, постоянно проверяли сообщения в соцсетях о ситуации с извержением… И осторожно обсуждали, что будем делать, если случится худшее», — рассказал фотограф Рэндольф Эван. Он отметил, что, несмотря на потенциальную опасность, новобрачные и гости на удивление были совершенно спокойный — как во время самой церемонии, так и во время последующего приема под открытым небом. «Хотя мы чувствовали, как на нашу одежду с неба падает пепел», — говорит Эван.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что невеста сделала фотосессию с любимой собакой и прославилась.
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