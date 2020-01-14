23.86 / 24.19 26.37 / 26.89
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Жених и невеста сделали свадебную фотосессию на фоне извергающегося филиппинского вулкана (фото)

10:15 14 января 2020 102
Жених и невеста на фоне вулкана
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На Филиппинах более 13 тысяч человек эвакуированы в связи с началом извержения вулкана Тааль, который «спал» последние 43 года. Сначала вулкан, расположенный в 70 километрах от столицы страны Манилы, выпустил гигантский столб пепла высотой в километр, а затем принялся выбрасывать лаву.
Улицы населенных пунктов, расположенных близ вулкана, покрыты толстым слоем пепла. Местным жителям рекомендовано выходить на улицу в медицинских масках.

Однако не всех испугало стихийное бедствие. Как сообщает Би-би-си, Кэт Баутиста Паломар и ее жених Чино Вафлор использовали извержение вулкана в качестве эффектной декорации для своей свадебной фотосессии. Место проведения церемонии находилось менее, чем в десяти километрах от вулкана.

«Мы по-настоящему нервничали, так как, продолжая работу, постоянно проверяли сообщения в соцсетях о ситуации с извержением… И осторожно обсуждали, что будем делать, если случится худшее», — рассказал фотограф Рэндольф Эван. Он отметил, что, несмотря на потенциальную опасность, новобрачные и гости на удивление были совершенно спокойный — как во время самой церемонии, так и во время последующего приема под открытым небом. «Хотя мы чувствовали, как на нашу одежду с неба падает пепел», — говорит Эван.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что невеста сделала фотосессию с любимой собакой и прославилась.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Пенсионная катастрофа: стало известно, почему половина работающих украинцев останется без выплат

Новый провал

Возле ТЦ Ocean Plaza образовался новый провал: фото и видео с места ЧП

Деньги на погребение

Лучше не откладывать: в ПФУ разъяснили, в течение какого времени можно получить пенсию умершего пенсионера

Такума Тани

Миниатюрная японская школьница оказалась 42-летним женатым мужчиной (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер