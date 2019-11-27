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- 16:28 Да пес с этим женихом: невеста сделала фотосессию с любимой собакой и прославилась
Да пес с этим женихом: невеста сделала фотосессию с любимой собакой и прославилась (фото)
Жительница американского штата Алабама, 24-летняя медсестра Кристин, на своей свадьбе с 25-летним Дунканом Дюпри сделала фотосессию со своей любимой собакой вместо жениха. Дункан заявил, что хочет увидеть свою невесту уже в церкви — у алтаря, куда ее сопроводит отец. Однако Кристин желала сделать популярную в последнее время фотосъемку перед венчанием — так называемую фотосессию «первого взгляда», когда жених с невестой встречаются до церемонии и впервые видят друг друга в свадебных нарядах.
Чтобы не лишать себя удовольствия, Кристин заменила Дункана на своего любимого двухлетнего черного пса по клички Зики — помесь лабрадора и ретривера. Фотосессия, которую выполнил фотограф Перри Фарлоу из агентства Farlow Photography, получилась оригинальной и получила популярность в сети.
«Это был поистине особый момент для меня. Посреди всей этой суеты — прическа, макияж и прочее, было так приятно просто проявить любовь к моей собаке», — рассказала Кристин. Она также добавила, что Зики помог ей справиться с нервами и успокоиться перед ответственным моментом.
Как сообщает издание Today, Зики радостно встретил хозяйку и даже попробовал на вкус ее букет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что кинозвезды Дуэйн Джонсон и Дэнни Де Вито вломились на чужую свадьбу, спели дуэтом и надавали жениху советов.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...