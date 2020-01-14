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- 10:56 Из-за прорыва трубы возле Ocean Plaza перекрыто движение: схема объезда
Из-за прорыва трубы возле Ocean Plaza перекрыто движение: схема объезда
Из-за масштабного прорыва теплосети на столичной улице Антоновича в районе торгово-развлекательного центра Ocean Plaza и ведущихся там ремонтных работ, в Киеве изменили схему движения транспорта.
Как сообщают в Киевсовете, движение транспорта по Антоновича возобновят, по предварительным данным, во второй половине дня среды, 15 января.
Также сообщается, что коммунальщики продолжат работы по ликвидации последствий прорыва трубопровода диаметром 1000 мм и ночью. Что же касается домов, отключенных от тепла в результате аварии, то их переподключили к другому источнику и к 7:00 14 января теплоснабжение было восстановлено.
Сообщается, что ремонтники полностью заменят весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 метра на проезжей части. Сварочные работы планируют завершить в ночь на 15 января, после чего начнется восстановление асфальтового покрытия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спасатели, прибывшие на место ЧП, вынесли из залитого кипятком магазина пятерых человек. Как минимум, одна женщина серьезно пострадала — у нее сильные ожоги ног. Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте аварии и подготовил эксклюзивный фоторепортаж.
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