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52-летняя украинка скончалась от столбняка: как защититься от болезни
В Полтавской области от столбняка умерла 52-летняя женщина. Напомним, что летом 2019 года в реанимацию со столбняком попала женщина 1931 года рождения — тогда медики назвали это первым случаем столбняка у взрослых за последние 10 лет.
Как сообщают в Центре здоровья граждан, за неделю до нового года жительница Полтавской области поранилась, но к медикам обратилась лишь на восьмой день — 1 января: «У больной был спазм лицевых мышц, ригидность мышц шеи, затруднение дыхания. В тот же день ее госпитализировали. Данных о прививках у женщины не было. Хирургическая обработка раны была проведена в полном объеме».
Сообщается, что за 11 месяцев 2019 года в Украине зарегистрировали 15 случаев столбняка, один из заболевших, который не был вакцинирован, умер.
«Единственный способ защититься от столбняка — вакцинироваться. Иммунитет после заболевания быстро проходит и существует вероятность повторного заражения, поэтому вакцинация необходима, даже если вы болели», — добавили в Центре.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 29 июля 2019 года в Украине началась кампания «Вакцинированы — значит защищены». Она предусматривает, что каждый взрослый может бесплатно привиться от дифтерии и столбняка.
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