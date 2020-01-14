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17-летняя внучка Ельцина готовится к свадьбе с известным футболистом (фото)
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов закрутил новый роман. Все бы ничего, да новой пассией известного футболиста стала внучка первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина — Мария Юмашева.
Несмотря на большую разницу в возрасте и то, что девушка несовершеннолетняя (Федору менее чем через месяц исполнится 30 лет, а Маше на данный момент всего 17), пара не скрывает своих отношений. Смолов и Юмашева совместно отдыхают, делясь фотографиями в соцсетях, а девушка оставляет недвусмысленные комментарии под фотографиями футболиста.
Более того, у пары все настолько серьезно, что они готовятся сыграть свадьбу в 2020 году — после того, как Мария станет совершеннолетней. По словам близких, праздник пройдет на острове Сан-Барт в Карибском море.
Отметим, что ранее Смолов женат не был, меняя девушек-моделей, как перчатки. В частности, футболист долгое время состоял в отношениях с Викторией Лопыревой, с которой расстался в 2015-м, затем встречался с Мирандой Шелия, Юлией Левченко и Софьей Никитчук. После очередного расставания Федор заявил, что хочет сделать перерыв в отношениях с противоположным полом. «Женщины в целом мешают. Все проблемы из-за них. Лучше год без секса, чем год без голов — это 100% процентов. Такого воздержания у меня не было, но придется попробовать, если опять перестану забивать», — рассуждал футболист. Как видим, юной Марии удалось переубедить спортсмена…
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!